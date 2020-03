La Fifa veut utiliser le "pouvoir du foot" pour la prévention

Les acteurs du ballon rond doivent utiliser le "pouvoir du football" pour diffuser des messages de prévention contre la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi le président de la Fifa Gianni Infantino, promettant des initiatives de sensibilisation avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Je vous recommande vivement, à votre niveau, d'utiliser le pouvoir du football pour diffuser les messages-clés", a écrit Infantino dans une lettre ouverte adressée aux parties prenantes de la discipline (fédérations, syndicat des joueurs, association des clubs...) et transmise à l'AFP.

"Les instances du football doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le virus de se propager", a-t-il ajouté. "En partenariat avec l'OMS, nous sommes en train de lancer des initiatives de prévention afin de proposer des recommandations pratiques et des méthodes pour faire face à la propagation du Covid-19."

Infantino estime par ailleurs que le football sera crucial pour aider la société à remonter la pente après la pandémie. "Le football peut jouer et, selon moi, jouera un grand rôle pour aider notre monde à se rétablir une fois que nous aurons retrouvé la normalité, et le plus tôt sera le mieux", fait-il valoir.

Cette lettre intervient alors que la plupart des championnats majeurs du football européen ont choisi de suspendre leur activité face à la propagation du virus. Mardi, une réunion de crise de l'UEFA devait se pencher sur un éventuel report de l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet), dont l'organisation est très menacée par la pandémie.

Plusieurs grands noms du football, comme le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, ont pris la parole ces derniers jours pour exhorter les supporters à respecter les consignes des autorités sanitaires.