La FIFA rejette la demande de changement de représentation nationale de Munir El Haddadi

Chakla positif au Covid-19

Le joueur de l’équipe nationale SoufianeChakla a été testé positif au Covid-19. Il a été placé en isolement et ne devrait donc pas prendre part aux deux matches amicaux de l’EN contre le Sénégal et la RDC. Chakla est le deuxième joueur testé positif au cours de ce stage duOnze national, quise déroule auComplexe Mohammed VI de football, après Nabil Dirar.



Marrakech abrite en février prochain les 37ème Championnats d’Afrique de lutte

La cité ocre accueillera du 2 au 7 février prochain, les 37è Championnats d’Afrique de lutte dans les catégories cadets, juniors et seniors. Organisés parla Fédération Royale marocaine des luttes associées (FRMLA) sous l’égide de l'United World Wrestling (UWW) et la Confédération africaine de luttes associées (UWW-Afrique), ces championnats connaîtront la participation de tous les pays africains affiliés à la UWWAfrique, a indiqué à la MAP, le président de la FRMLA, Fouad Meskout.



Le maintien de cette date fixée par la UWW demeure tributaire de la situation épidémiologique au Maroc et des décisions émanant des pouvoirs publics, a-t-il expliqué. Concernant la participation marocaine, il a indiqué que les entraînements des équipes nationales, toutes catégories confondues, sont actuellement en arrêt en raison de la pandémie du Covid-19. La UWW, qui a actualisé son calendrier des événements pour la saison 2021 en prenant en compte les récents ajustements dus aux effets de la pandémie sur les événements internationaux, a programmé les championnats continentaux en début d’année afin de pouvoir leur ajouter les tournois de qualification continentaux et mondiaux. Marrakech avait déjà abrité ces championnats en 2012 et en 2017.



La 36è édition s’est tenue en février 2020 en Alger. Depuis l’édition de 2001 organisée à ElJadida, les championnats d’Afrique de lutte se déroulent tous les ans. Les premiers championnats ont a lieu en 1969. A rappeler que la ville d’El Jadida abritera du 12 au 14 février prochain, le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques (Afrique et Océanie).