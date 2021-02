La FIFA lance un championnat scolaire qui sera répliqué dans toute l'Afrique

football (Fifa) a lancé, samedi à Kinshasa, le projet d'organisation d'un championnat scolaire en République démocratique du Congo (RDC) qui sera répliqué dans toute l'Afrique. Le projet a été inauguré par le président de la FIFA, Gianni Infantino en présence du chef de l'Etat de la RDC Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine (UA). "On a lancé aujourd'hui un projet d'une compétition, un championnat scolaire ici (en RDC) mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique à partir (de l'expérience congolaise) parce que l'éducation, les écoles et le football, ça doit être en symbiose", a déclaré à la presse Gianni Infantino.



Vendredi, le président de l'instance faîtière du football mondial a inauguré à Brazzaville, au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), le bureau régional de développement de la FIFA pour l'Afrique centrale. L’ouverture dudit bureau intervient en application de l’accord de siège, signé le 29 novembre 2019, entre le gouvernement congolais et la FIFA. Le président de la Fifa a entamé depuis mardi une tournée africaine qui l'a conduit notamment à Nouakchott (Mauritanie), à Bangui (RCA), à Brazzaville (Congo) et à Kinshasa (RDC).