La FDT célèbre le 1er mai

La FDT célèbrera le 1er mai sous le thème «Mobilisation continue pour faire face aux plans attentatoires et pour consolider les acquis ».



A cet effet, la FDT proteste contre son exclusion injustifiée du dialogue social en tant que Centrale syndicale qui a obtenu une représentation fort honorable dans les secteurs de la fonction publique. Elle proteste également contre le désengagement du gouvernement concernant plusieurs conventions sectorielles relatives à la santé, et à la justice, en plus de l’absence de volonté d’ouvrir un dialogue sérieux avec les secteurs des collectivités locales, les fonctionnaires des Chambres de l’artisanat et de la poste.



La FDT revendique l’augmentation des salaires et des indemnités, en plus de la réduction fiscale et l’élaboration de statuts justes et encourageants au profit des ordonnateurs, des techniciens et des cadres communs entre les ministères.



La FDT met en garde contre toute réforme des régimes de retraite peuvent porter atteinte à la classe ouvrière.