La Côte d'Ivoire souhaite profiter de l'expérience du Maroc dans le domaine agricole

Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a fait part, mardi à Meknès, du souhait de son pays de tirer profit de l’expérience du Maroc dans le domaine agricole.

La Côte d’Ivoire souhaite emboiter le pas au Maroc qui est un “grand modèle” dans le domaine agricole, a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, en marge de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).

M. Kouassi Adjoumani a indiqué avoir passé en revue avec M. Akhannouch “l’ensemble des projets que le Maroc, à travers SM le Roi Mohammed VI, a bien voulu mettre à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire”.

“SM le Roi Mohammed VI nous a offert deux grands projets : le débarcadère de pêche de Locodjro et celui de Grand-Lahou et un troisième est en vue”, a-t-il souligné, notant que ces entretiens ont été l’occasion de rendre encore une fois hommage à SM le Roi pour son action en faveur de l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier.

Le ministre a en outre exprimé la joie de son pays de participer au SIAM, un évènement de “référence” au niveau du continent.

M. Akhannouch a également eu des entretiens avec la ministre déléguée auprès du ministre gabonais de l’Agriculture, Mme Patricia Taye.

Les discussions ont porté sur plusieurs sujets, notamment le renforcement de l’appui “traditionnel” économique et diplomatique du Maroc au Gabon, a indiqué la ministre dans une déclaration à la presse.

Cette rencontre a été également l’occasion de féliciter le Maroc pour le bilan positif du Plan Maroc Vert, a-t-elle ajouté.