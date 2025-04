La Chine annonce que sa capacité en énergie éolienne et solaire dépasse pour la première fois le thermique

La Chine a annoncé vendredi que sa capacité en énergie éolienne et solaire dépassait pour la première fois celle issue des installations thermiques, principalement générée par des centrales à charbon, grâce à une accélération des nouvelles installations cette année.



"Au premier trimestre 2025, les nouvelles installations (solaires et éoliennes, ndlr) ont totalisé une puissance de 74,33 millions de kilowatts portant la capacité totale du réseau à 1,482 milliard de kilowatts", a déclaré l'autorité chinoise de l'énergie dans un communiqué.



Cela dépasse "pour la première fois la capacité installée de l'énergie thermique (1,451 milliard de kilowatts)", a-t-elle ajouté sans définir ce qui entre dans cette catégorie.



La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, s'est engagée à plafonner ses émissions de carbone d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.



Mercredi, le président chinois Xi Jinping a promis que les efforts de la Chine contre le réchauffement climatique "ne ralentiront pas" et ce "quelle que soit l'évolution de la situation internationale", au moment où Donald Trump a lancé le retrait les Etats-Unis de l'accord de Paris.



M. Xi a également indiqué que la Chine annoncerait ses nouveaux engagements climatiques pour 2035 avant la COP30 de novembre et que ces engagements couvriraient tous les gaz à effet de serre, et pas seulement le dioxyde de carbone.



Alors que 60% de l'énergie chinoise provient du charbon, le pays construit par ailleurs près de deux fois plus de capacités éoliennes et solaires que tous les autres pays réunis, selon une étude publiée l'année dernière.



En 2024, la Chine a ainsi ajouté un record de 357 gigawatts d'énergie éolienne et solaire à son réseau, soit dix fois plus que les Etats-Unis.

Elle a atteint son objectif d'installer 1.200 GW de capacités solaires et éoliennes d'ici 2030 avec près de six ans d'avance.



Selon le communiqué publié vendredi par l'autorité de l'énergie, l'augmentation des capacités d'énergie éolienne et solaire au premier trimestre 2025 a "largement dépassé" la hausse totale de la consommation d'électricité du pays.



"Cette tendance devrait très probablement se poursuivre au cours des prochains mois et trimestres de 2025", a estimé auprès de l'AFP Yao Zhe, conseiller en politique mondiale chez Greenpeace Asie de l'Est. Ce qui suggère que le secteur électrique chinois connaît "une mutation structurelle et que ses émissions de carbone sont à deux doigts d'atteindre leur pic".



Le charbon continue toutefois de jouer un rôle clé dans le mix énergétique chinois.

Et la Chine a manqué un objectif climatique majeur en 2024 avec des émissions de carbone en légère hausse, malgré des ajouts record en matière d'énergies renouvelables, selon le Bureau national des statistiques (BNS).



"L'intermittence des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire... rend généralement inappropriée leur comparaison avec des sources d'énergie stables et distribuables comme le charbon", selon David Fishman, dirigeant du groupe Lantau.

Et couvrir la croissance de la consommation d'énergie avec du renouvelable est "un défi de taille pour un pays en développement doté d'une importante industrie lourde", juge M. Fishman.

L'an passé, la consommation totale d'énergie de la Chine a augmenté de 4,3% par rapport à 2023, selon le Bureau national des statistiques (BNS).



Malgré l'essor des énergies renouvelables, la Chine a également lancé la construction de 94,5 gigawatts de centrales au charbon en 2024, soit 93% du total mondial, selon un rapport publié en février par le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), basé en Finlande, et le Global Energy Monitor (GEM), aux Etats-Unis.



La production de charbon du pays a augmenté régulièrement ces dernières années, passant de 3,9 milliards de tonnes en 2020 à 4,8 milliards de tonnes en 2024. Et ce, malgré l'engagement de Xi Jinping de "contrôler strictement" la production d'électricité au charbon avant de la "réduire progressivement" entre 2026 et 2030.