La Chambre des représentants enregistre avec fierté et appréciation la teneur du discours Royal

Au cours de sa réunion du lundi 5 août 2019, le Bureau de la Chambre des représentants a enregistré avec une grande fierté et une grande appréciation la teneur du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône qui a marqué le 20ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté au Trône de ses glorieux ancêtres.

Vu le sens et les objectifs des chantiers lancés par Sa Majesté le Roi dans le discours du Trône qui s'appuient sur l'accumulation et la vision multidimensionnelle, et eu égard au mandat constitutionnel, aux attributions constitutionnelles, aux fonctions, au statut institutionnel et à la responsabilité des membres de la Chambre des représentants, le Bureau a réaffirmé la mobilisation des composantes politiques de celle-ci et son implication dans l'achèvement des chantiers et l'élaboration de politiques et programmes de réformes qui seront initiés pour renforcer la confiance dans les institutions, le processus de réforme et la consolidation de la démocratie et de l'édifice institutionnel national.

Il a également réaffirmé la détermination de la Chambre à poursuivre les réformes internes en cours afin d'améliorer ses performances et sa productivité, d'accroître la confiance des citoyennes et des citoyens dans les institutions et de stimuler la participation et la mobilisation politique et civique

Il a, en outre, réitéré la détermination des composantes de la Chambre à accompagner la nouvelle génération de réformes, dont les grandes lignes ont été tracées par Sa Majesté le Roi et à assurer leur suivi à travers une série de procédures qui relèvent de ses compétences.

A cet égard, le système des questions orales sera ainsi réformé pour devenir plus productif et veillera à l’opérationnalisation des recommandations des commissions et à l’évaluation des politiques publiques.

La Chambre, a précisé un communiqué de son Bureau, continuera également à renforcer sa présence au sein des organisations parlementaires internationales et régionales pour défendre la cause nationale ainsi que les idéaux de paix, de justice et de tolérance.