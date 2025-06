La CMT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 169 MDH à fin mars

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie minière de Touissit (CMT) s'est établi à 169 millions de dirhams (MDH) à fin mars dernier, en progression de 21% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette performance reflète l'effet teneur et volume, conjugué à l'effet prix favorable sur les métaux à forte valeur ajoutée, en particulier l'argent et le zinc, indique un communiqué de la CMT.



En revanche, la production traitée a reculé de 8,1% à 84.890 tonnes. Cette baisse temporaire s'inscrit dans un contexte de réajustement des séquences d'exploitation avec un meilleur ciblage, et une réduction de la dilution au niveau des zones exploités.



Les volumes de concentrés issus de cette production ont atteint 6.730 tonnes, en augmentation de 8,4%, traduisant une amélioration des teneurs des minerais extraits et une efficacité accrue des installations de traitement.



Les ventes de concentrés ont, quant à elles, enregistré une hausse significative de 15,6%, pour s'établir à 6.792 tonnes, bénéficiant notamment de la bonne orientation de la demande et de l'évolution positive sur les marchés internationaux.



Parallèlement, la CMT a poursuivi activement ses efforts d'investissement au cours du T1-2025, en concentrant ses priorités sur l'achèvement du nouveau puits de Tighza, dont les travaux de finalisation ont connu une nette accélération. L'entreprise a engagé plusieurs chantiers de travaux miniers destinés à soutenir la montée en cadence de la production.



Une part significative des investissements a également été allouée à l'avancement du projet de Tabaroucht, confirmant la volonté de diversification du portefeuille.



Au volet trésorerie et endettement, la CMT fait état d'une amélioration de son niveau d'endettement au cours du trimestre, grâce à une gestion rigoureuse de sa trésorerie et à la réduction progressive de sa dette.



L'endettement net consolide, en effet, sa trajectoire de baisse, en enregistrant une diminution de 10%.



La CMT est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. La compagnie dispose de 4 sites d'extraction et emploie 1.107 personnes à travers le Maroc, dont 751 employés sous-traitants permanents.