La CGEM et la CGECI explorent à Abidjan les moyens de renforcer leur partenariat stratégique

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) ont exploré, mardi à Abidjan, les opportunités et voies à suivre afin de booster leur partenariat stratégique et, permettre ainsi aux entreprises des deux pays de tirer profit des potentialités d’affaires existantes.



Dans ce cadre, un forum Maroc- Côte d’Ivoire a été organisé entre les deux organisations patronales, en marge de la 12ème édition de l’Africa CEO Forum, occasion de faire le bilan du partenariat exemplaire les unissant, et d’examiner conjointement les moyens à mettre en œuvre pour consolider cette coopération et permettre ainsi, au secteur privé des deux pays, de mieux se positionner aussi bien à l’échelle régionale que continentale, voire internationale.



La finalité de cette réunion de travail qui a servi aux participants de prendre connaissance de l'action des deux structures patronales, de leurs projets, ainsi que des opportunités d’affaires disponibles, est aussi de renforcer les relations économiques entre les deux pays, en vue d'accentuer les potentiels accords à travers un partenariat d’investissement structurant.



Les échanges ont de même porté sur l’importance d’œuvrer pour un secteur privé fort, diversifié et engagé, prônant un leadership local, ainsi que pour la diversification des partenariats économiques en s’appuyant sur le Groupe d’impulsion économique Maroc- Côte d’Ivoire, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM, s’est félicité de la tenue de ce forum économique, en marge de l’Africa CEO Forum, ce qui témoigne de l’ambition partagée des patronats des deux pays de renforcer davantage les liens entre leurs communautés d’affaires, relevant que ce forum s’inscrit aussi dans une dynamique de partenariat Sud-Sud, portée depuis plusieurs années par une vision commune de développement et de prospérité partagée par le Maroc et la Côte d’Ivoire.



Il a fait part de la volonté commune de faire de ce forum «plus qu’une rencontre institutionnelle» mais une véritable plateforme stratégique pour bâtir de nouveaux partenariats durables et innovants, à la lumière des transformations économiques en cours et des avancées réalisées par les deux pays".



Après avoir qualifié la relation économique entre le Maroc et la Côte d’Ivoire de "dynamique" et en "forte croissance", il a fait savoir, chiffres à l’appui, qu’en 2023, les exportations ivoiriennes vers le Maroc ont atteint 52 millions de dollars, en hausse annuelle moyenne de 35,3% depuis 2018.



Le Maroc, pour sa part, a exporté vers la Côte d’Ivoire pour 494 millions de dollars en 2023, enregistrant une progression annuelle de 17,3% au cours des cinq dernières années, s’est félicité M. Tazi.



"Ces chiffres traduisent un potentiel réel de complémentarité, en particulier dans des secteurs stratégiques, mais l’on mesure aussi un partenariat économique entre deux pays par le nombre d’entreprises qui ont choisi d'investir", a-t-il dit, notant que de nombreuses sociétés marocaines sont bien présentes sur le marché ivoirien et elles sont très satisfaites d'accéder à l'Afrique depuis le Maroc et la Côte d’Ivoire.



Dans la même lignée, il a mis en exergue l’importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui ouvre un accès direct à un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs, notant qu’à travers cette dynamique continentale, le Maroc et la Côte d’Ivoire ont la possibilité de créer ensemble des chaînes de valeur compétitives, capables de répondre à la demande continentale et d’intégrer leurs économies respectives dans un espace productif commun.



Tout en rappelant le rôle central des deux organisations patronales dans cette ambition, il a réitéré l’engagement de la CGEM à accompagner les acteurs économiques des deux pays, en facilitant le réseautage, en partageant l’information stratégique, en multipliant les rencontres bilatérales, et en permettant aux hommes et aux femmes d’affaires d’identifier des opportunités d’investissement commun et de construire des partenariats innovants.



"Nous devons travailler ensemble sur des pôles d’innovation, des villes intelligentes, des écosystèmes numériques, l’intelligence artificielle, les technologies vertes, et la cybersécurité", a préconisé M. Tazi, relevant que la jeunesse des deux pays qui est « dynamique » et « qualifiée », est une aubaine remarquable pour réussir ce défi.



De son avis, la Coupe du monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, représente aussi une opportunité historique pour accélérer les investissements dans des secteurs comme les infrastructures, le tourisme, les industries sportives, les services numériques ou la mobilité verte.



Cet événement mondial pourrait générer près de 1,2 milliard de dollars de retombées économiques pour le Maroc, tout en renforçant l’attractivité du continent africain dans son ensemble, s’est-il réjoui.

De son côté, Mamadou Koné, vice-président de la CGECI, a mis en relief l’importance de l’intégration économique intra-africaine.



A ses yeux, ''le secteur privé africain sera le fer de lance du développement du continent africain. Il est impératif que les entreprises africaines collaborent, partagent leurs expériences et exploitent les chaînes de valeur régionales. Le partenariat entre la Côte d’Ivoire et le Maroc illustre cette volonté'', a-t-il dit.



''Nous sommes à un moment stratégique du développement de la Côte d’Ivoire. Le Maroc, avec la CAN 2026 en perspective, présente des atouts majeurs. C’est donc le moment idéal pour définir ensemble un modèle de coopération mutuellement bénéfique'', a-t-il conclu.