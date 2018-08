La CAF se penche sur les licences des clubs

Source : cafonline.com

Le Kenya abrite jusqu’au 17 août deux ateliers consacrés aux licences de clubs avec pour objectif de renforcer l'aspect professionnel du football sur le continent. 26 associations nationales ont délégué leurs responsables du département des licences.Ce sera l'occasion pour chacun de se mettre en phase avec les règlements de la Confédération africaine de football mais également de faire le point sur la situation des licences au sein des clubs.Il s'agit en outre d'établir des plans d'action détaillés pour que chaque association membre soit totalement prête avant la date limite pour l'engagement des clubs dans les compétitions de la CAF.Il sera également question d'évoquer la situation des clubs au niveau de chaque pays, en marge de ceux qui participent aux épreuves continentales.Il faut rappeler que les différentes associations ont pris des engagements fermes pour appliquer à la lettre les règles pour l'attribution des licences selon les règlements de la CAF et de la FIFA.En ouvrant l'atelier, lundi dernier, le président de la Fédération kényane de football (FKF), Nick Mwenda, a décrit cette question des licences comme un outil essentiel pour le développement du football sur le continent."Les licences constituent un concept relativement nouveau pour la plupart des clubs africains. Il est essentiel que son importance soit bien saisie par tous. Nous sommes conscients que le processus est non seulement coûteux, mais également très exigeant. Il implique un engagement des autorités gouvernementales sur la nécessité d’accélérer le développement des infrastructures, la composante la plus coûteuse pour nos clubs, alors que la plupart n'ont aucun sponsor", a insisté le président de la FKF.Après Nairobi, c'est Lomé, la capitale du Togo, qui accueillera un atelier similaire du 27 au 31 août.Il y a lieu de rappeler que le système de licence de clubs est l’outil principal de cet exode vers le professionnalisme. Il s’agit d’un mode de développement à long terme conçu par la FIFA pour les confédérations et les associations membres dont l’objectif est d’apporter une nouvelle dimension au football de clubs qui s’étend même au-delà des pelouses des stades.En 2006, le Congrès de la FIFA à Munich avait posé les jalons de ce projet ; la CAF a donc par la suite placé le système de licence de clubs au premier rang de ses priorités pour le cycle 2015-2020. Ce système définit les critères de participation que doivent remplir les clubs en vue de leur rayonnement sur l’échiquier mondial. Depuis lors, une réflexion élargie s’est engagée sur sa mise en œuvre qui certainement, révolutionnera le football de clubs sur le continent. Il définit les principes directeurs et les conditions de participation des équipes aux principales compétitions interclubs de la CAF, Ligue des champions et Coupe de la Confédération.Les objectifs visés sontles suivants:Promouvoir et améliorer la qualité et le niveau de tous les aspects du football en Afrique;Permettre aux clubs de se doter des infrastructures adéquates et d’exploiter les connaissances en matière de gestion et d’organisation;Adapter et améliorer les infrastructures sportives des clubs;Doter les clubs de meilleurs moyens financiers et économiques à travers la gouvernance et le contrôle adéquats;Permettre et garantir la continuité des compétitions internationales de clubs pendant la saison.La réalisation de ces objectifs dépend en grande partie des cinq critères de Licence de Club, notamment le sport, les infrastructures, l’administration, les finances et le droit, ainsi que de l’appui du panel d’instructeurs de Licence de Club CAF, dont la tâche consistera à assurer le contrôle de la procédure mise en place et à faciliter son organisation.