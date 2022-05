La CAF réaffirme la tenue de la finale de LDC d’Afrique au Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a réaffirmé la tenue de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football au Maroc.



Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF fait savoir avoir reçu une lettre de la Fédération égyptienne de football (EFA) pour accueillir cette finale et dit comprendre "pleinement" les préoccupations soulevées par Al Ahly SC et l'EFA.



Elle a précisé qu'elle est "engagée à respecter les principes d'équité, de justice et d'égalité pour tous les clubs et associations membres".



Par ailleurs, l'instance dirigeante du ballon rond africain indique qu'elle respecte la décision d'adhérer et de mettre en œuvre la décision qui avait été prise par ses anciennes instances dirigeantes en juillet 2019. "La finale de la Ligue des Champions se jouera désormais en un match unique en lieu et place de la traditionnelle finale à deux manches (aller-retour)", insiste la CAF.



Ainsi, l'instance présidée par Patrice Motsepe "est tenue de respecter sa propre réglementation ainsi que celle de la FIFA, selon lesquelles les règlements d’une compétition ne peuvent être modifiés pendant la compétition".



Et de rappeler encore une fois que "le Maroc et le Sénégal étaient les seuls pays à satisfaire aux critères de candidature", soulignant que "l'Égypte n'a pas soumis la sienne".

"La CAF n’a attribué la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies au Maroc, qu’après que le Sénégal a retiré sa candidature", note l'instance africaine.



Des discussions sont en cours pour revenir à l’ancienne formule avec une finale aller, à domicile et retour, à l’extérieur pour déterminer le vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, en lieu et place d’une finale en match unique, conclut la CAF.