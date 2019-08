La CAF proclame le Maroc vainqueur face à l'Afrique du Sud

La Confédération africaine de football (CAF) a proclamé la sélection marocaine U20 victorieuse lors du match devant l'opposer à l’Afrique du Sud pour le compte de la 1re journée du groupe A du tournoi de football masculin des 12èmes Jeux africains (JAR), indique dimanche la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La CAF a proclamé la sélection marocaine U20 victorieuse du match devant opposer vendredi soir les Lions de l'Atlas à l'Afrique du Sud, souligne la FRMF sur son site Internet. Lors de la deuxième journée, les Lions de l'Atlas affronteront le Burkina Faso mardi après-midi au Centre sportif de l’AS FAR de Salé, fait savoir la même source.

L'équipe nationale évolue dans le groupe A aux côtés de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso et du Nigeria.

Il convient de rappeler que dans le tableau féminin, l’équipe nationale affrontera, ce mardi à 17h30 au stade Boubker Ammer à Salé, la sélection de la Guinée Equatoriale, et ce pour le compte de la seconde journée du groupe A. Lors de la première journée, l’EN avait surclassé son homologue algérienne par 3 à 2.