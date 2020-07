La CAF, la FIFA, l'OMS et la SGSA réunies pour discuter de lasécurité et dela sûreté en Afrique

Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, la CAF, en partenariat avec des parties prenantes majeures telles que la FIFA, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Sports GroundSafetyAuthority (SGSA), a organisé une réunion de réflexion sur l'impact de la situation actuelle sur le football africain.

Idée originale de la Division sécurité et sûreté de la CAF dirigée par le Dr Christian Emeruwa, la réunion virtuelle ,tenue jeudi 2 juillet 2020, a mis l'accent sur l'intégration de la santé et de la sécurité en tant qu'éléments fondamentaux à prendre en compte pour effectuer la reprise des activités de football sur le continent.

En présence d'officiers de sécurité et de sûreté des différentes Associations membres (AM) ainsi que d'officiers de sécurité et de sûreté de la CAF, les participants ont souligné l'importance de travailler en collaboration avec des organismes d'Etat tels que le ministère de la Santé et des Unités de contrôle des maladies diverses pour orienter l'organisation d'activités sportives dans des conditions optimales.

«Cette réunion est la deuxième de ce type tenue par la CAF depuis que la pandémie de Covid-19 a bloqué toutes les activités de football sur le continent africain. Il est important de partager les expériences et de discuter avec nos homologues et parties prenantes de tous les coins du globe, et d'affiner les solutions basées sur une perspective africaine », a déclaré le Secrétaire général par intérim de la CAF, Abdelmounaim Bah.

De son côté, Helmut Spahn, directeur de la sécurité de la FIFA, a expliqué le cadre réglementaire défini par la FIFA pour guider les AMs sur le redémarrage des activités sportives, en particulier le football.

Représentant l'OMS, le professeur Maurizio Barbeschi, conseiller spécial du directeur exécutif des urgences sanitaires, a présenté un aperçu régional de l'état de la Covid-19 en Afrique et des lignes directrices à l'intention des sportifs et des officiels.

Après la reprise de la Premier League en Angleterre, Ken Scott, chef de l'inspection à la SGSA, a développé les compétences et les techniques adoptées pour l'organisation de championnats notamment l'organisation de matchs de première division ou amateur à huis clos, tout en expliquant les mesures mises en place pour le retour progressif des fans qui pourraient être déployées par les AMs africaines.

Samson Adamu, directeur des compétitions de la CAF, a également présenté un exposé sur la reprogrammation des tournois continentaux et son impact sur la sûreté et la sécurité des principaux intervenants, tandis que le Dr Emeruwa est revenu sur les restrictions et la sécurité sur le continent.

Ont également pris part à l'événement d'une journée qui a réuni plus de 80 participants: Mary Stephen du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique; KatharinaSteinburg, responsable FIFA pour la sûreté et la sécurité; Massimiliano Montanari, PDG du Centre international pour la sécurité du sport et ShahinRhahin, responsable de la sécurité et de la sûreté de la Confédération asiatique de football.

Par ailleurs, la CAF continuera de travailler avec toutes les parties prenantes pour évaluer la situation sur le continent et sera également disponible pour fournir des conseils où et quand cela sera nécessaire.