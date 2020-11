La Bourse de Casablanca clôture octobre en forte hausse

La Bourse de Casablanca a terminé le mois d’octobre en forte hausse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, prenant respectivement 4,83% et 4,73%. Ainsi, au terme de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 10.460,66 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé à 8.508,42 points. Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées respectivement à -14,06% et -14,22%, rapporte la MAP



S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 3,88% à 9.390,90 points et le FTSE Morocco AllLiquid a pris 5,22% à 9.040,11 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a avancé, quant à lui, de 6,97% à 804,92 points. Sur le plan sectoriel, seuls six secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont achevé octobre dans le rouge. “Loisirs et hôtels” a chuté de 2,68%, suivi des secteurs “Sociétés de placement immobilier” (-2,63%), “Distribution” (-0,60%) et “Chimie” (-0,54%). A l’opposé, le secteur “Ingénierie et biens d’équipement industriels” a fini en hausse de 14,27%, “Mines” a pris 11,03% et “Bâtiment et Matériaux de construction” 7,57%.



Parmi les hausses sectorielles au titre du mois d’octobre, figurent également les compartiments des “Banques” (+5,93%), “Logiciels et services informatiques” (+4,74%) et “Agroalimentaire” (+4,50%). La capitalisation boursière, a dépassé quant à elle, les 542,27 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global des échanges s’est établi à plus de 3,55 MMDH. Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+44,94%), Managem (+21,30%), BMCI (+14,01%) et Sonasid (+12,08%). Les plus fortes baisses ont été accusées par Réalisation mécaniques (-21,15%), Stroc Industrie (-14,74%), Involys (-10,38%) et Résidences Dar Saada (-7,37%).



Itissalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, BCP et Lafarge Holcim Mar ont été les instruments les plus actifs d’octobre avec des parts respectives de 22,94%, 14,63%, 8,95% et 6,35%.