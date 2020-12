La Botola Pro1 reprend du service

C’ est parti pour la Botola Pro D1 de football, édition 2020-2021. Une entame qui intervient dans un contexte marqué par la pandémie du nouveau coronavirus, sommant toutes les parties prenantes du championnat à faire avec et à surmonter les difficultés afin de ne pas revivre le facheux scénario de la saison écoulée avec des mises à jour de calendrier à ne pas en finir. Pour l’exercice qui débute en cette fin de semaine, qui mieux que les nouveaux promus, le Chabab de Mohammedia et le Moghreb de Fès, pour lancer, ce vendredi, les débats avec comme adversaires respectifs le Moghreb de Tétouan et l’AS FAR.



L’honneur d’ouvrir le bal reviendra au Chabab qui se déplacera au Complexe Moulay Abdellah de Rabat pour jouer le MAT (17h30), une équipe forcée d’entrée à se produire loin du stade Saniet Rmel, désormais non retenu pour la compétition en attendant qu’il soit revêtu d’une pelouse naturelle. Une opposition donc sur terrain neutre, ce qui ne peut en aucun cas avantager outre mesure la formation fédalie qui affiche de grandes ambitions et aspire pour sa première année chez les grands à terminer sur le podium. Objectif légitime maisil faut attendre de voir ce dont est capable le SCCM version 2020 qui n’a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif, recrutant de sacrés crampons de la trempe de Mourabit, Khalid Hachadi ou Aymane Mourid. Le MAT n’est pas en reste, faisant savoir via son président Anouar El Ghazi dans une déclaration à la MAP que « le club lorgne le Top 5 ». Sous la conduite de l’entraîneur espagnol Juan José Maqueda qui a remplacé le Serbe Zoran Manolovic dont le séjour a été d’une courte durée à Tétouan, l’on verra si le double champion du Maroc en 2012 et 2014 est capable de traduire les vœux du comité et du public en réalité.



Du côté du stade Hassan II à Fès, l’opposition MAS-ASFAR (19h30) permettra à bon nombre de nostalgiques de se remémorer les chocs entre ces deux équipes qui avaient pour cadre ce terrain chargé d’histoire. Sauf que cette confrontation vient au mauvais moment pour la formation fassie frappée de nouveau par le virus du Covid-19. Pas moins de 14 joueurs ont été testés positifs, mais cela n’empêchera pas le match de se dérouler selon le nouveau règlement de la FRMF qui stipule que tout club doit inscrire 30 joueurs et qu’il est tenu de disputer ses matches même si des cas de Covid sont détectés, et ce tant qu’il peut aligner le jour du match 11 joueurs plus cinq remplaçants dont un gardien de but.



Ne pouvant satisfaire cette condition, il est déclaré perdant sur tapis vert. Voilà pour clore les débats et éviter les misères de la saison dernière. En se produisant at home, le MAS aura à cœur de débuter le concours du bon pied face à un sacré morceau tenu de jouer les premiers rôles et de viser les titres.



Les supporteurs de l’équipe militaire en ont assez de voir l’ASFAR se contenter de places au milieu du tableau, alors que d’autres écuries collectionnent les sacres. Il convient de signaler en dernier lieu que la première journée du championnat se poursuivra le week-end avec trois matches samedi : RCAZRSB, RCOZ-MCO et OCS-DHJ et autant dimanche : HUSA-IRT, WAC-CAYB et FUS-RCA.



Mohamed Bouarab