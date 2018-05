La BCP et la BAD signent un accord de 100 millions de dollars en faveur du commerce intra-africain

Le groupe Banque centrale populaire (BCP) et le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ont signé mardi un accord de participation aux risques (APR) d’un montant de 100 millions de dollars, afin de répondre à la demande croissante des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur.

Ce programme de partage de risque, qui constitue une première dans le secteur bancaire marocain, permettrait la réalisation d’un volume de transactions estimé à 700 millions de dollars d’ici trois ans, indique un communiqué de la BCP.

A travers ce partenariat, rapporte la MAP, la BCP et la BAD s’allient en vue de stimuler l’essor du commerce intra-africain en faveur de secteurs clés, tels que l’industrie, l’agroalimentaire, la santé ou encore les services, souligne le communiqué, ajoutant que cet accord répond, en effet, aux besoins croissants en matière de financement des échanges commerciaux entre les opérateurs marocains et les entreprises du continent qui représentent un levier majeur pour l’intégration financière en Afrique.

“Notre partenariat avec la BAD répond parfaitement à l’un des axes prioritaires de notre stratégie, qui vise à accompagner activement le développement du commerce intra-africain, en mettant à la disposition des entreprises marocaines des mécanismes de financement appropriés”, a indiqué Kamal Mokdad, directeur général du groupe BCP en charge de l’international, cité par le

communiqué.

De son côté, Mohammed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord, a déclaré que “ce partenariat avec la BCP aidera à libérer le potentiel de croissance du commerce intra-africain, qui constitue un vecteur important d’intégration régionale”, notant que “cet accord sera un véritable catalyseur en matière d’investissement et de création d’emplois”.

L’APR, signé entre le groupe BCP et le groupe de la BAD, “marque le début d’une coopération bilatérale appelée à s’élargir prochainement à d’autres opérations stratégiques en faveur du développement de l’économie africaine”, selon la même source.