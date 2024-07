La BAD a accordé plus de 1,2 milliard d’euros de financement depuis le début de l’année 2024

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé plusieurs nouveaux projets au Maroc depuis le début de l’année 2024, avec un financement total de 1,26 milliard d’euros (environ 12,89 milliards de dirhams - MMDH), annonce la Banque dans un communiqué relatif au bilan de mi-année. "Le Maroc, notre premier partenaire sur le continent, avance à grands pas et mène sa transformation sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a affirmé le responsable-pays de la BAD pour le Maroc, Achraf Tarsim, exprimant la fierté de la BAD d’y contribuer. À ce jour, rapporte la MAP, neuf projets stratégiques ont été lancés grâce à cette enveloppe financière, visant à consolider la résilience aux chocs externes, renforcer la compétitivité territoriale, moderniser les universités, sécuriser l’accès à l’eau potable, valoriser les ressources forestières, intensifier la mobilité et l’avantage logistique du pays et libérer le potentiel de son commerce extérieur, fait savoir M.Tarsim. Certains de ces projets bénéficient, pour la première fois, du nouveau système de garantie des établissements et entreprises publics récemment adopté pour catalyser les investissements publics, relève le communiqué, notant que ces financements concrétisent les priorités de la Stratégie-pays de la Banque pour le Maroc 2024-2029 approuvée en mai 2024, précise-t-il. Cette feuille de route vise à renforcer la compétitivité et la résilience économique, à soutenir une croissance forte et durable et à promouvoir l’inclusion économique et sociale, rappelle M.Tarsim. "Ces réalisations ont été possibles grâce à l’implication personnelle de la ministre de l’Économie et des Finances et gouverneure de la Banque pour le Maroc, Nadia Fettah, avec laquelle nous avons co-construit la nouvelle stratégie-pays et dont elle facilite la déclinaison opérationnelle", a souligné M.Tarsim. "Mme Fettah a aussi aidé à la tenue, au Maroc, de l’Africa Investment Forum, afin de fédérer les efforts autour d’initiatives phares telles que le Fonds Mohammed VI et le gazoduc Maroc-Nigéria que nous soutenons", a-t-il poursuivi, précisant que cela est venu en complément du plaidoyer qu’elle mène pour moderniser l’architecture financière internationale au bénéfice du continent. Pays membre fondateur de la BAD, le Maroc est son premier partenaire parmi les 54 pays membres africains. Plus de 12 milliards d’euros ont été investis dans près de 190 projets couvrant des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, l’eau, l’énergie, l’agriculture et les infrastructures.