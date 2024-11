LDC féminine de la CAF. Lamia Boumehdi conduit le TP Mazembe vers son 1er sacre

U17



L’équipe nationale du Maroc U17 a décroché son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de cette catégorie, après son match nul (1-1) face à son homologue algérienne, samedi au stade El Bachir à Mohammedia, pour le compte de la 4è et dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la CAN.

Le but de la sélection nationale a été inscrit par Bial Soukrat (59è), tandis que l'équipe algérienne a marqué par le biais d'Abderrahmane Achouri (5è).

Les Lionceaux de l'Atlas terminent ce tournoi de l'UNAF à la deuxième place avec 8 points engrangés en deux victoires et deux matchs nuls. L'Egypte, qui s'est imposée lors de son dernier match face à la Libye (6-1), occupe la première place avec 9 points, assurant également sa qualification pour la CAN.

Le tournoi de l'UNAF U17 s'est tenu au Maroc, du 11 au 23 novembre, aux stades Père Jégo de Casablanca et El Bachir de Mohammedia.



U20



La sélection marocaine U20 de football, qui a battu son homologue libyenne sur le score de 4 buts à 0, samedi à Ismaïlia en Egypte, dans le cadre du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), a assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la catégorie.

Les buts de l'équipe nationale ont été l'œuvre de Mouad Dahak (21è), Naoufel El Hannach (45è+2), Ayman Arguigue (53è) et Saad El Haddad (71è).

Les protégés de Mohamed Ouahbi terminent le tournoi de l'UNAF U20 à la première place avec 10 points (trois victoires et un nul).

La prochaine CAN U20, qui verra la participation de 12 pays, est qualificative à la Coupe du monde de la catégorie, prévue l'année prochaine au Chili.



En-Nesyri



L’international marocain Youssef En-Nesyri a contribué samedi à la victoire à l'extérieur de son équipe Fenerbahçe (6-2) face à Kayserispor, en inscrivant un but pour les hommes de José Mourinho, dans le cadre de la 13e journée de la Süper Lig turque.

Dès le début de la rencontre, le Serbe Dusan Tadić a ouvert le score pour les visiteurs à la 7e minute, avant que le Turc Oğuz Aydın n'inscrive un doublé à la 15e et 26e minute. En seconde période, le Lion de l'Atlas a signé le quatrième but (63e), grâce à une passe décisive de Tadić.

Le Serbe Filip Kostić a trouvé le chemin des filets pour un cinquième but à la 85e minute, tout comme le Polonais Sebastian Szymański, qui a inscrit un sixième but trois minutes plus tard.