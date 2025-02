L'orchestre "Mazzika" revisite les classiques de la chanson marocaine et orientale

Le public casablancais avait rendez-vous samedi avec un concert animé par le premier orchestre arabe en Europe "Mazzika".



Pendant deux heures, le concert a été ponctué par plusieurs classiques de la chanson marocaine interprétés dans un style orchestral renouvelé, qui a su captiver le public.



Il s'agit des intemporelles "Alachbya ghzali", "Ya bent Bladi", "Zin li atak lah" et "Ach dak tamchi lzin". L'orchestre a également ravi les Casablancais par des titres célèbres de Fairouz, Asmahane, Oum Kaltoum, Warda et Abdelhalim.



En collaboration avec des musiciens marocains, sous la direction du maestro Amal Guermazi, l'orchestre a mêlé les rythmes du passé aux sons modernes par des interprétations en choral et en solo.



Outre un spectacle prévu vendredi prochain à Fès, cette soirée s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui se poursuivra à Paris, Bruxelles et Genève. A rappeler que l'orchestre s'est produit l'année dernière dans plus de vingt pays européens.



Sous la direction du maestro Amal Guermazi, violoniste et musicologue de renom, Mazzika Orchestra a commencé son aventure artistique il y a dix ans avec le but ultime de revisiter le patrimoine musical oriental avec autant de fidélité que de créativité.