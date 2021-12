L’ opposition OCK-MAS débouche sur un nul blanc

L’ Olympique Club de Khouribga, toujours dans l’embarras, sans coach officiel, supervisé par son ex-joueur Abdessamad Ouarrad, a reçu, dimanche, au complexe OCP, pour le compte de la 13ème journée de la Botola Pro, Inwi, son homologue le Maghreb de Fès, dans un match qui n’a pas tenu toutes ses promesses et s’est soldé par un score de parité zéro à zéro. Les occasions de but étaient absentes des deux côtés au cours de la première mi-temps, sauf une seule à l’actif du MAS, par le biais d’Aalaa Ajray. Chaque équipe ayant choisi d'éviter de prendre l’initiative de peur de recevoir des buts précoces. En deuxième période, le match n’a pas changé d’un iota avec la même monotonie et le même rythme lent. Les Phosphatiers n’ont pris aucune initiative pour ouvrir le score. Et comme un malheur ne vient jamais seul, à la 52’, l’arbitre Mostapha Kechaf, après consultation du VAR, a expulsé Zinedine Derrak pour jeu dangereux. Ainsi, les locaux ont été contraints de terminer le match à dix. L'équipe canarie a tenté de profiter de sa supériorité numérique, en maîtrisant le jeu et en se portant davantage à l’attaque. Et effet, son attaquant Aalaa Ajray a raté de nombreuses opportunités tandis que les éléments de l’Olympique se contentaient de défendre tant bien que mal. Ses deux attaquants botswanais, malgré quelques tentatives timides, n’ont pu apporter de l’eau à un moulin enrayé. A l'issue de ce match nul, équitable pour les deux formations, l’OCK est neuvième avec 15 points, tandis que le Maghreb de Fès occupe la septième place avec 18 points dans l’escarcelle.