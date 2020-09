L'examen normalisé du bac prévu du 1 au 3 octobre

L'examen régional normalisé de la première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 octobre prochain, sous réserve de l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, a annoncé lundi le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces examens auront lieu directement après des séances de révision et de consolidation programmées au profit des élèves concernés en septembre et avant le démarrage des cours de la deuxième année du baccalauréat, prévu le 5 octobre prochain, précise le ministère dans un communiqué.