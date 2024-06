L’équipe nationale en stage de préparation à Maâmora

La sélection féminine U17 effectue actuellement un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, indique la Fédération Royale marocaine de football.



Ce stage, entamé samedi, s’inscrit dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale à la double confrontation face à la Zambie, comptant pour le 4ème et dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial de la catégorie, prévu en République Dominicaine (16 octobre - 3 novembre).



Les protégées du coach Youness Rabie affronteront la Zambie en match aller le 8 juin à 14h00 (GMT+1) au stade Nkoloma de Lusaka. La manche retour se jouera au stade municipal de Berkane, le 15 du même mois (21h00).



Pour ce dernier tour des éliminatoires africaines, Youness Rabie a convoqué 30 joueuses: Ines El Idrissi Helias (EA Guingamp/France), Siham Bouhouch (RC Strasbourg/France), Maria Fodil (FC Metz/France), Ines Aboucharif (Nîmes Olympique/France), Sofia Meziane (Montpellier/France), Awatif El Ghazouani (Paris FC/France), Nassira Akachar (FC Skillz/Pays-Bas), Ambrine Pagant (Dijon/France), Ghita Haouzi (Susa Academy/USA), Amira Kallouch (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Lina Mokhtar Jamai (LOSC Lille/France), Hiba Youssoufi (AS FAR), Fatima Zahra El Jebraoui (AS FAR), Ouiam Lakhmiss (Renaissance Berkane), Nisrine Hilal Kebdani (Témara Sportif), Najwa Zaaboul (Club Union Rahma Sportif), Maryame Rahmoune (Montpellier/France), Jade Mokhtari (OGC Nice/France), Wafae Bentahri (AS FAR), Kaoutar Azraf (FC Barcelone/Espagne), Soukaina Medyouni (Hilal Nador), Laila Boushaba (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Chaimae Boughazi (Espanyol/Espagne), Romaissa Ihssan (Es Trinite/France), Hanna El Mokadem (Jura Sud Foot/France), Salma Dannoun (Amsterdamsche FC/Pays-Bas), Melek Hader (Utrecht FC/Pays-Bas), Dina Nassira Haizoun (Utrecht FC/Pays-Bas),

Inès Belkouche (Paris FC/France) et Rania Oukriss (Tottenham Hotspur/Angleterre).