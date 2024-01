L'élection du Maroc à la présidence du CDH de l'ONU, une consécration de la vision de SM le Roi

L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l’ONU est une consécration de la vision et de la stratégie de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué l’envoyée spéciale adjointe de l’ONU pour la Syrie, Najat Rochdi. "Il s’agit certainement d’une consécration de tous les efforts du pays et de la vision et la stratégie de Sa Majesté le Roi", a-t-elle déclaré à la MAP, en marge de sa participation à la 21ème réunion de haut niveau sur la Syrie au format d'Astana, qui s'est tenue les 24 et 25 janvier dans la capitale kazakhe.



La confiance obtenue par le Maroc est "un vote pour tout le continent africain, mais aussi pour toute la région arabe", a relevé la responsable onusienne. Et de souligner que '’l’élection du Maroc est bien évidemment une consécration et une reconnaissance, mais aussi l’expression d’une confiance largement méritée, laquelle a été démontrée au long de toute une histoire de combat et de militantisme et d’une culture des droits de la personne, aussi bien au niveau de la société que des communautés locales’’.



L’envoyée spéciale adjointe de l’ONU pour la Syrie a également mis en lumière les différentes lois et réformes menées par le Royaume au cours des dernières années, lesquelles ont permis au Maroc d’atteindre son niveau actuel de "reconnaissance et de positionnement en tant qu’État de droit".