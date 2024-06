L'Association Soura pour le patrimoine culturel organisera la septième édition du Festival du film éducatif pour les enfants des centres d’estivage qui aura lieu du 17 au 21 juillet 2024 à Tamaris, Mohammédia, Bouznika et Maâmora sous le thème : «L’éducation à la création céramographique».



«L’Association organise des événements culturels, des conférences intellectuelles, des soirées poétiques, des expositions littéraires et artistiques dans les domaines des arts plastiques et de la photographie», ont tenu à préciser les organisateurs de cet événement culturel. Lequel met l’accent sur l’importance de la formation des jeunes générations en ce qui concerne l’image, le développement de leur culture dans ce domaine, leur aptitude à lire d’une manière correcte, le renforcement de leurs aptitudes cognitives et de communication, ainsi que l’enrichissement de leurs capacités individuelles au niveau de l’analyse, du débat, de l’échange et du développement de leurs talents créatifs.



Lors de ce festival, un hommage sera rendu à la chanteuse et actrice Souad Ouazzani et à l’acteur et metteur en scène Abdelhak Belamjahad.



Une conférence-débat sur «L’éducation à la création cinématographique» sera organisée lors de ce festival avec la participation de Mohamed Tarous, universitaire et critique de cinéma, Said El Mazouari, critique de cinéma, et Abdellah Sardaoui, universitaire et critique de cinéma, sachant que cette rencontre sera animée par l’écrivain et critique de cinéma Mohammed Chouika.



Une master class est aussi prévue avec le réalisateur et scénariste Azlarabe Alaoui Lamharzi et sera animée par le journaliste Abderrahim Erraoui, en plus d’ateliers artistiques (atelier de l’interprétation animé par Abdellatif Khamouli, atelier de réalisation animé par Driss Chouika, atelier de l’image cinématographique animé par Khalid El Mouatamid, atelier de langage cinématographique animé par Samir Ezzemi et atelier de techniques d’animation animé par Mohamed Kharate) et une séance de présentation et de signature des livres «Introduction à l’histoire du cinéma et du cinéma historique» et «L’histoire du cinéma au Maroc de la fin du XIXe siècle à 1912», de Bouchta Elmachrouh.



La commission artistique du festival choisira dix courts métrages éducatifs (de fiction, documentaires ou d’animation), et organisera des projections/débats au profit des enfants des colonies de vacances, en présence de leurs réalisateurs et d’autres participants, afin d’enrichir les aptitudes de discussion, de dialogue, d’analyse et d’interprétation chez les jeunes générations.



Rappelons enfin que l’Association Soura pour le patrimoine culturel, initiatrice de l’évènement, a pour objectif d’aboutir à un développement durable dans tous les domaines. Elle vise à s’ouvrir sur toutes les cultures et les valeurs humaines universelles, tout en préservant l’identité marocaine, en s’intéressant à l’élément humain et en défendant les droits des enfants, des jeunes et de la femme en vue d’enraciner les valeurs de citoyenneté et de l’action associative sérieuse et durable.



