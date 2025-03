L'économie marocaine fait preuve de résilience face aux chocs négatifs, témoignant de la solidité des politiques et cadres économiques du Royaume, a déclaré le directeur général adjoint et président par intérim du Fonds monétaire international (FMI), Kenji Okamura.



"L'économie marocaine a continué de faire preuve de résilience face aux chocs négatifs, témoignant de la solidité des politiques et cadres économiques du pays", a déclaré M. Okamura dans un communiqué publié mardi à Washington, à l'issue des discussions du Conseil d'administration de l'institution financière sur le Maroc.



Au terme de ces consultations, le FMI a approuvé le décaissement de la troisième tranche au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, pour un montant d'environ 496 millions de dollars, rapporte la MAP.



Malgré une nouvelle sécheresse, l'activité économique "n'a que légèrement ralenti", atteignant environ 3,2% en 2024, contre 3,4% en 2023, rappelle le Fonds, attribuant cette performance à la "demande intérieure robuste".



L'économie marocaine devrait accélérer sa croissance "pour atteindre environ 3,7% au cours des prochaines années", portée par un nouveau cycle de projets d'infrastructures et la poursuite de la mise en œuvre du programme de réformes structurelles, a poursuivi le haut responsable de l'institution de Bretton Woods.



Dans son communiqué, le FMI s'est félicité du fait que l'accord de la Facilité pour la résilience et la durabilité "s'est conclu par la mise en œuvre de six des sept mesures prévues pour la troisième et dernière revue".



Ces mesures contribueront, indique-t-on, à améliorer la gestion des ressources en eau rares, à libéraliser davantage le secteur de l'électricité et à atténuer les risques climatiques pesant sur la stabilité de la situation budgétaire et du système financier.