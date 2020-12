L'année 2020 s ’ achève sur une note positive pour la ZLECAF

L’ année 2020 s’achève sur une note positive pour l’intégration économique en Afrique, les chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union africaine ayant convenu le lancement le 1er janvier des échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), un projet phare, dont l’opérationnalisation s’inscrit en droite ligne avec la vision Royale pour une Afrique intégrée et prospère. Depuis le lancement de ce grand projet le 21 mars 2018 lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine de Kigali, le Maroc qui place le développement socioéconomique de l’Afrique et la prospérité du citoyen africain au centre de ses préoccupations, a œuvré sans relâche pour voir se concrétiser ce catalyseur du «Made in Africa» et ce vieux rêve des pères fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Le 1er janvier qui marque le début officiel des échanges commerciaux sous ZLECAF, constituera une étape importante dans l’intégration économique dans un espace commercial des plus importants au monde avec 1,2 milliard de consommateurs actuellement et près de 2,5 milliards à l'horizon 2050.