L’ambassadeur de la Palestine salue la position de S.M le Roi dans la défense de la Ville Sainte

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi 12 avril, l’ambassadeur de la Palestine à Rabat, Jamal Choubaki.

Lors de cette rencontre tenue au siège du Parlement, les deux parties ont abordé les derniers développements de la cause palestinienne notamment l’intransigeance israélienne et la décision de l’administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade.

A cette occasion, l’ambassadeur de la Palestine a salué de nouveau la position de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al-Qods, relevant de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), pour la défense de la Ville Sainte, tout en soulignant que la communauté internationale rejette la décision de l’administration américaine et que le peuple palestinien insiste sur la résistance pacifique à l’occupation israélienne, convaincu de la justesse de sa cause et la fermeté de ses composantes.

Il a également salué la visite récemment à Al-Qods du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le président de la Chambre des représentants a, pour sa part, rappelé la lettre que S.M le Roi avait adressée au président américain et dans laquelle le Souverain avait exprimé sa vive préoccupation et celle des pays et des peuples arabes et islamiques concernant la décision de l’administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade.

Habib El Malki a réitéré que toutes les composantes de la Chambre des représentants soutiennent la cause légitime des Palestiniens et leur droit à lutter contre l’occupation israélienne.