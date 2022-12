L'Union des Comores célèbre le 3ème anniversaire de l'ouverture du 1er consulat général à Laâyoune

L'Union des Comores a célébré le 3è anniversaire marquant l’ouverture de la première représentation diplomatique d’un Etat africain à Laâyoune.



Un programme riche a été concocté pour cette célébration organisée du 17 au 19 décembre, sous le signe "La diplomatie scientifique pour le développement", dont des manifestations sportives et scientifiques et des prestations artistiques reflétant le riche patrimoine culturel comorien.



Cette célébration a pour objectif de mettre en évidence les relations diplomatiques, scientifiques et économiques entre le Maroc et l'Union des Comores, qui avait ouvert en décembre 2019 un consulat général dans la capitale du Sahara marocain.



Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de l'Union des Comores à Rabat, Yahya Mohamed Iliassa, a indiqué que la célébration de cet anniversaire à Laâyoune vient refléter encore une fois le soutien indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.



M. Iliassa a également noté que cet anniversaire atteste des relations fraternelles fortes unissant les deux pays et les deux peuples amis, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI et du président de la République de l'Union des Comores, Azali Assoumani.



Le diplomate comorien a aussi fait savoir que cette présence diplomatique augure d’un avenir prometteur pour les relations historiques d’amitié entre les deux pays.



De même, il a salué le rôle des universités marocaines dans la formation des étudiants comoriens, notant qu'ils seront des ambassadeurs du Royaume à l'Union des Comores.



Pour sa part, le consul général de l’Union des Comores à Laâyoune, Said Omar Said Hassane, a rappelé la position "constante et sans ambiguïté" de l'Union des Comores sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume et la marocanité du Sahara.



M. Said Hassane a également indiqué que le consulat général de son pays a opté pour une diplomatie de proximité afin de rendre opérationnelle et tangible cette coopération entre les deux pays par le biais d’accords de partenariats bilatéraux.



Par ailleurs, le diplomate a fait savoir que les établissements universitaires dans les provinces du Sud comptent environ une cinquantaine d’étudiants issus de l'Union des Comores.

A cette occasion, une série de thématiques ont été débattues, dont "la diplomatie scientifique en faveur du développement", "l'enjeu de l’immigration et la paix" et "l'enjeu de nouvelle technologie smart city".



De même, un protocole d’accord spécifique visant à renforcer la recherche scientifique a été signé entre la Faculté des sciences de Tétouan relevant de l'Université Abdelmalek Essaadi et la Faculté des sciences et techniques (FST) de l'Université des Comores.



En vertu de ce protocole signé par le consul général de l’Union des Comores à Laâyoune et le doyen de la Faculté des sciences de Tétouan, Abdellatif Moukrim, les deux établissements s'engagent mutuellement à coopérer dans les domaines de la formation, de l'encadrement et de la recherche à travers des activités pédagogiques (séminaires, stages, colloques), associer les enseignants chercheurs des deux établissements dans la définition de sujets de mémoires de Master et de thèses de doctorat et à faciliter l’inscription des étudiants en master et des chercheurs en doctorat des deux facultés.



Cet évènement a été marqué par la présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid et des consuls généraux accrédités à Laâyoune et Dakhla, ainsi que d’universitaires, d’élus et d’acteurs de la société civile.