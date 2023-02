L’Union des Comores assure la présidence tournante de l’UA

L’Union des Comores assure depuis samedi la présidence tournante de l’Union africaine. Lors de la cérémonie d'ouverture du 36ème Sommet ordinaire de l’Union africaine, le Président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, a reçu les attributs du pouvoir (drapeau et marteau) et devient ainsi le nouveau Président en exercice de l'organisation panafricaine pour un mandat d'une année.



Le Président de l’Union des Comores prend le relais après le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, élu pour la période 2022-2023.



En permettant à l’Union des Comores, de diriger le continent africain "notre organisation vient de prouver au monde, sa conviction que tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés", a souligné le nouveau président en exercice de l’organisation panafricaine.

M. Assoumani a affirmé que sur les questions très importantes auxquelles fait face l’Afrique, il entend se fixer une mission essentielle qui constitue d’ailleurs le thème de l’année à savoir l’«accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)».



“Nous plaçons collectivement, beaucoup d’espoir dans cette ZLECAF, que notre organisation a lancé en 2021 et qui peut apporter des solutions idoines à nos problèmes”, a assuré le nouveau président en exercice de l’UA.



Toutefois, une fois que la ZLECAF soit effective et pour qu’il y ait une réelle croissance durable sur le continent africain, “nous devons y asseoir une réelle stabilité politique ce qui nous oriente vers trois thèmes de soutien à la ZLECAF, en l’occurrence, la paix et la sécurité, le changement climatique et l’autosuffisance”, a relevé M. Assoumani.