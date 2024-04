L'UEFA sanctionne le FC Barcelone pour "comportement raciste"

L'UEFA a sanctionné jeudi le FC Barcelone de 25.000 euros d'amende pour le "comportement raciste de ses supporters" dont deux ont été interpellés à Paris le 10 avril pour des saluts nazis pendant le quart de finale aller de Ligue des champions contre le PSG.



Le club catalan a également été interdit de vendre des billets pour le déplacement de ses supporters lors de son prochain match dans le cadre d'une compétition de l'UEFA, une sanction assortie d'un sursis d’un an à partir de la décision.



Deux supporters du Barça avaient été arrêtés le 10 avril, accusés d'"apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste" au Parc des Princes, où le PSG rencontrait le FC Barcelone en Ligue des champions.

La préfecture de police de Paris avait fait état sur X (anciennement Twitter) de "supporters du FC Barcelone présents au Parc des Princes vus faisant des cris de singe et des saluts nazis".



L'un d'eux, soupçonné d'avoir lancé des cris de singe, a été remis en liberté sans poursuites, les investigations n'ayant "pas permis de caractériser les faits", d'après la justice française.

L'autre, soupçonné d'avoir fait des saluts nazis, a également été remis en liberté et sera reconvoqué pour une audition sur ces faits "susceptibles d'être qualifiés d'apologie de crime" à une date qui n'a pas été précisée, selon la même source.