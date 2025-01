L’ONEE met en service les deux lignes 400 KV pour l’évacuation de la future Centrale solaire de Midelt

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient de renforcer le réseau national de transport électrique et a procédé à la mise en service de deux lignes électriques 400 KV reliant le poste El Ouali, dans la région de Fès, et la future Centrale solaire de Midelt.



D'une longueur cumulée de 2x136 km, ces infrastructures stratégiques ayant nécessité un financement qui dépasse les 550 millions de dirhams s’inscrivent dans le cadre des investissements majeurs de l’ONEE, destinés à renforcer le réseau national de transport électrique, indique l'Office dans un communiqué.



Elles visent à assurer l’évacuation de l’énergie qui sera produite par la future Centrale solaire de Midelt et à accompagner l’intégration massive des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, tout en garantissant une transmission électrique durable et performante, précise-t-on.



Cette réalisation constitue une étape majeure dans l’amélioration et l’expansion des réseaux Haute Tension, soutenant ainsi la transition énergétique ambitieuse du Maroc, et témoigne de l’engagement constant de l’ONEE à offrir un service public d’électricité fiable et durable, en déclinaison des objectifs stratégiques énergétiques et environnementaux du Royaume.