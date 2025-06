Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du mercredi 18 juin

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de mercredi sur une perte de 1,18%, pénalisé par le repli des secteurs "Distributeurs" (-4,52%), "Santé" (-3,47%) et "Industrie pharmaceutique" (-3,01%).



Les échanges ont atteint 387,81 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur TGCC (70,09 MDH), Akdital (47,09 MDH) et Attijariwafa Bank (25,71 MDH).



La capitalisation boursière s'est établie à 938,28 milliards de dirhams (MMDH).



Aux valeurs individuelles, Réalisations Mécaniques (-7,76% à 416 DH), Fenie Brossette (-7,01% à 319,9 DH), Label Vie (-4,77% à 4.235 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,61% à 59,6 DH) et Akdital (-3,47% à 1.390 DH) ont affiché les plus fortes baisses.



À l'inverse, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Stroc Industrie (+9,99% à 172,9 DH), Ib Maroc.com (+9,97% à 40,69 DH), Involys (+9,95% à 108,25 DH), M2M Group (+6,18% à 508 DH) et Zellidja S.A (+3,16% à 159,9 DH).