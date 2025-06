L’avionneur européen Airbus souhaite renforcer sa présence au Maroc dont le secteur aérien présente «plein d’opportunités», a indiqué mardi le vice-président exécutif international du groupe, Wouter Van Wersch.



«Nous avons une présence de longue date au Maroc. Le Royaume est un partenaire très proche d’Airbus», a déclaré M. Van Wersch à la presse à l’issue d’une réunion avec les membres de la délégation d’officiels représentant le Maroc à la 55ème édition du Salon international de l’aéronautique et l’espace du Bourget, qui se tient en banlieue parisienne (16-22 juin).



Qualifiant d’«excellentes» les discussions avec les membres de la délégation marocaine, le responsable d’Airbus a relevé une volonté commune des deux parties de voir se renforcer davantage la présence du groupe et sa collaboration avec le Maroc où le constructeur européen compte près de 2000 employés depuis la récente acquisition de l'usine de Casablanca de Spirit AeroSystems, rapporte la MAP.



Reçue au sein du stand Airbus au Salon du Bourget, la délégation marocaine était composée notamment du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et du directeur général de l'Agence marocaine de développement des Investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.



A rappeler que la participation marocaine à cette grand-messe de l'aviation mondiale vise à promouvoir les atouts du secteur aéronautique et les opportunités offertes et à renforcer l'attractivité du Maroc auprès des professionnels du secteur.



Le Royaume a réussi au cours des 20 dernières années à mettre en place une industrie aéronautique diversifiée et compétitive, marquée par la présence de leaders mondiaux, à l'instar de Boeing, Airbus, Safran, Hexcel, Eaton, Alcoa, Le Piston Français, Daher, Collins Aerospace, Pratt & Whitney.