Forum parlementaire sur la coopération économique Maroc-CEMAC à Laâyoune

Laâyoune abrite, vendredi prochain, les travaux du Forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui se tiendra sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Organisé par la Chambre des conseillers et le parlement de la CEMAC, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce Forum vise à établir une plateforme institutionnelle de dialogue et d’échange autour des moyens de renforcer la coopération économique et de développer les échanges commerciaux entre le Royaume et les pays membres de la CEMAC, indique un communiqué de la Chambre.



Il vise également à favoriser la mise en place de projets de développement communs et de contribuer à la dynamique d’intégration économique du continent africain, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), poursuit la même source.



La tenue de ce forum reflète la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’un partenariat Sud-Sud effectif et équilibré, et d’une coopération porteuse de perspectives prometteuses entre le Royaume et les pays d’Afrique centrale, fondée sur l’intérêt et le respect mutuels et sur la complémentarité économique, rapporte la MAP.



L’événement connaîtra la participation de délégations parlementaires de haut niveau, d’acteurs du secteur privé et d’organisations patronales issues des pays membres de la CEMAC, aux côtés de responsables marocains, d’experts en économie, en énergie, en climat et en développement durable.



Le programme du forum comprend trois sessions thématiques portant sur "Le rôle du secteur privé dans l’investissement, le commerce et l’intégration économique", "L’impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition", et "Les énergies renouvelables comme levier de développement durable".