L’OCK entame du bon pied le championnat

Pour le compte de la première journée du Botola Pro Maroc Telecom, l’Olympique Club de Khouribga a reçu, au Complexe OCP, devant des tribunes archicombles, malgré la canicule, le représentant de la colombe blanche, le Moghreb de Tétouan.

Dès le coup d’envoi, les Khouribguis se portent à l’attaque et portent le danger dans le camp des Nordistes par le biais du remuant Mouaatani qui a failli faire mouche si ce n’est l’intervention du gardien Sidi Khouya (10’). Trois minutes plus tard, le capitaine Oggadi sert Rida Hajhouj, le nouveau venu, sur un plateau d’argent, ce dernier, d’une frappe sèche, bat Sidi Khouya et inscrit le premier but pour les siens.

Ce but pique au vif les visiteurs qui exercent un pressing constant sur le portier Mouaatamid, se créent de nombreuses occasions, sans toutefois les traduire en buts par manque de concentration.

A la 36’, suite à une contre-attaque éclair, et contre le cours du match, Mehdi El Haki, la nouvelle recrue, prend de vitesse les défenseurs et comme par enchantement se trouve face à face avec Sidi Khouya et d’une superbe pichenette double la mise pour l’OCK.

Les Tétouanais se rebiffent, essayent de revenir au score, mais buttent contre la défense soudée des Khouribguis. A la 44ème minute, Lahrache se trouve face au keeper, mais au lieu de loger le cuir au fond des filets, il tergiverse et donne l’occasion au défenseur d’intervenir.

Lors de la deuxième période, les deux équipes ont raté de nombreuses opportunités à cause de la précipitation et du manque de concentration.

A la 88ème minute, le Moghreb de Tétouan bénéficie d’un coup franc bien botté par Kerouch. Karouk, entré à la place de Houwasi à la 64’, saute plus haut que les défenseurs et d’un superbe heading bat Mouaatamid et réduit le score pour les visiteurs.

Ainsi le match se solde par la victoire des Phosphatiers par deux buts à un. Ce résultat devrait booster le moral des joueurs khouribguis avant d’affronter lors de la deuxième journée, le DHJ au stade El Abdi.