L’OCK assure l’essentiel

Pour le compte de la troisième journée du Botola Pro, Inwi, première division, l’Olympique Club de Khouribga, a reçu, au complexe OCP, vendredi, à 17H,son homologue l'Itihad de Tanger qui s'est incliné par un à zéro.



A rappeler que lors de la dernière journée, l’IRT s’est contenté d’un match nul face à la SCCM, tandis que l’OCK a perdu contre le Raja de Casablanca. Les deux clubs affichent les mêmes ambitions, réaliser leur première victoire de la saison.



Après dix minutes d’observation marquées par la méfiance, de part et d’autre, les Khouribguis se portent à l’attaque et menacent le camp adverse à la 12’ par le biais d’Amaanan qui, avec un peu de chance, aurait pu scorer. La riposte vient trois minutes après, quand Axel face à face avec le portier, tire, mais Akid vigilant pare la balle. Les locaux exercent un pressing constant sur les visiteurs qui ne font que dégager les balles en catastrophe.



Ainsi, les phosphatiers créèrent de nombreuses opportunités de but ratées par manque de concentration, notamment à la 20’,22’ et 24’ par Youssoufi et Hajjar. Les tangérois essayent par tous les moyens de temporiser afin d’absorber les assauts répétés des attaquants de l’OCK. La 29’voit le tir puissant de Youssoufi concédé en un corner par El Majhed.



Le même joueur Youssoufi qui est un poison pour la défense des nordistes, rate des occasions franches de but (37’ et 42’). Le portier Akid qui chôme toute la première mi-temps n’intervient qu’à la 40’ suite à une frappe de Laachir. Les hommes de Karkach cherchent à marquer à tout prix créant maintes occasions qu’ils loupent faute de punch.



En effet, Mouaatani, comme par enchantement, se trouve tête à tête avec El Majhed, cependant au lieu de tirer il tergiverse et permet au défenseur de dégager (57’). Une minute après, le botswanais, Kapello Seakanyeng, auteur d’un très bon match et à la suite d’une contre-attaque en force, d’une frappe sèche, inscrit pour les siens. Ce but libère les khouribguis qui exercent une forte pression sur les coéquipiers de Laachir.



Ainsi, on assiste parfois à des phases de jeu agréable de la part des deux formations. Grâce à cette précieuse victoire, l’Olympique se hisse à la sixième place, avec quatre points au compteur, tandis que l’Itihad gèle son solde à un point, au 15ème rang.



A noter que l'OCK, à la quatrième journée, sera l'invité de la Jeunesse Sportive Salmi, lundi prochain, au stade "Errazi" de Berchid, à 19h15, alors que l’IRT accueillera le Raja de Casablanca, mardi prochain.



Chouaib Sahnoun