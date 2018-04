L'Italien Airton Cozzolino en tête du classement des championnats du monde de kitesurf à Dakhla

Le rider italien Airton Cozzolino a terminé la première journée de la 9è édition des championnats du monde de kitesurf "Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco-Dakhla 2018" (24 au 29 avril) en tête du classement. Cozzolino a devancé l'Australien Keahi de Aboitiz et le Capverdien Mitu Monteiro, alors que l'Espagnol Matchu Lopes a décroché la quatrième place.

Le Marocain Ismail Aderzane a, quant à lui, occupé la cinquième position. "La concurrence était féroce", a d'emblée fait savoir Aderzane, notant que les conditions météorologiques adéquates ont donné lieu à une compétition de très haut niveau. "Malgré le manque de moyens, les riders marocains qui prennent part à cette édition s'assignent pour objectif de décrocher l'une des quatre premières positions, a-t-il enchaîné. Chez les dames, c'est la Néerlandaise Jalou Langeree qui a pris les commandes du classement, suivie de la Hawaïenne Moona Whyte et de la Portugaise Inês Correia.

Organisés sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, les championnats du monde "Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco-Dakhla" seront marqués, lors de cette édition, par la participation d'une cinquantaine des meilleurs riders, venant des quatre coins du monde pour prendre part à cet événement, devenu incontournable pour les férus des sports de glisse à travers le monde.

Parallèlement au kitesurf, d’autres activités sportives, ludiques et de sensibilisation à l’environnement seront programmées au profit des jeunes et des enfants de la région Dakhla-Oued Eddahab sur la plage de Foum Labouir, avec l’organisation d’opérations de nettoyage de la plage, ainsi que des sessions d’initiation au kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.