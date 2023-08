L'Italie règle une note laissée impayée par des touristes en Albanie

L'ambassade d'Italie en Albanie a réglé une note de restaurant laissée impayée par des touristes italiens dans la ville de Berat (centre-sud) après l'intervention personnelle de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.



Le Premier ministre albanais Edi Rama a révélé qu'il s'était entretenu avec Mme Meloni du cas d'un groupe de touristes italiens qui s'était évanoui sans payer sa note de restaurant dans cette ville historique classée au patrimoine mondial par l'Unesco.



"Elle a fait une grimace et a donné cet ordre à l'ambassadeur: "Payez la note de ces idiots, s'il vous plaît, et faites un communiqué ! L'Italie ne peut pas être déshonorée comme ça", a raconté au quotidien italien La Stampa le Premier ministre albanais.



L'histoire de ces touristes italiens partis sans payer leur note avait fait la Une des médias albanais et le tour des réseaux sociaux.

L'ambassade italienne en Albanie a confirmé vendredi avoir réglé la note de 80 euros laissée impayée par ce groupe de quatre touristes italiens.



"Sur les recommandations de la Première ministre, Giorgia Meloni, nous avons réglé cette note laissée impayée par un groupe de touristes italiens dans la ville de Berat", a souligné un communiqué de l'ambassade. "Les Italiens respectent les règles et paient leurs dettes, et nous espérons que ce type d'incident ne se reproduira pas".



La hausse des prix s'est traduite cet été par une hausse du nombre d'Italiens ayant décidé de prendre leurs vacances de l'autre côté de l'Adriatique.