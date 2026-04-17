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L’Inspecteur Général des FAR s’entretient à Washington avec le Chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis


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Vendredi 17 Avril 2026

L’Inspecteur Général des FAR s’entretient à Washington avec le Chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis
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Dans le cadre des travaux de la 14èmeréunion du Comité Consultatif de Défense maroco-américain, tenue du 14 au 16 avril à Washington DC, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu avec le Général Dan Caine, Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) des Etats-Unis.

Les deux responsables militaires se sont félicités du bilan très satisfaisant de la coopération militaire bilatérale, tout en saluant la dynamique positive que connaît le partenariat stratégique entre les Forces Armées des deux pays dans ses multiples domaines, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération militaire, notamment la formation des cadres, l’échange d’expertises et d’expériences, l’organisation d’exercices conjoints d’envergure, tels que "African Lion", ainsi que des questions liées aux capacités et équipements militaires, conclut la même source.

Par ailleurs, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, et le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces armées Royales et Commandant la Zone Sud, ont effectué à la tête d'une importante délégation, une visite aux Archives nationales américaines, à l’issue de la 14e réunion du Comité Consultatif de Défense maroco-américain.

Cette visite a constitué une occasion de prendre connaissance des documents historiques importants liant les deux pays, notamment le Traité de paix et d’amitié maroco-américain, signé en 1786 par le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah et le troisième président des Etats-Unis, Thomas Jefferson, et qui atteste de la profondeur des relations historiques entre les deux pays et incarne la plus ancienne relation diplomatique ininterrompue des Etats-Unis, fondée sur le respect mutuel, la coopération et une amitié durable entre les peuples marocain et américain, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
La délégation marocaine s’est rendue, par la suite, au cimetière national d’Arlington, où une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe du Soldat inconnu, conclut le communiqué.


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