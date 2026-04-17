Mondial2026 : Après les billets, les prix des transports flambent

Après les billets pour assister aux matches du Mondial-2026 (11 juin-19 juillet), les prix exorbitants des tickets de métro pour rallier certains stades aux Etats-Unis font hurler au scandale les supporteurs qui voient leur budget pour la compétition exploser.



A Boston, dans le Massachusetts, la régie locale des transports a annoncé qu'un aller-retour entre la gare et le stade de Foxborough, à 25 km, coûterait 80 dollars. C'est près de dix fois plus qu'en temps normal (8,75 dollars) et quatre fois plus que pour un match de NFL ou un concert au Gillette Stadium (20 dollars).

Le comité d'organisation local a également annoncé qu'un aller-retour en bus Express, réservé aux détenteurs de billet, coûterait 95 dollars.



Et selon le magazine The Athletic, la régie du New Jersey prévoit de faire payer plus de 100 dollars -- contre 12,90 dollars habituellement -- l'aller-retour entre Manhattan et le MetLife Stadium qui accueillera huit rencontres du Mondial, dont la finale le 19 juillet.



"C'est un scandale. Dans les compétitions récentes, les transports étaient inclus ou proposés à un faible tarif pour les détenteurs de billets", s'est indigné auprès de l'AFP Guillaume Auprêtre, porte-parole des Irrésistibles Français (IF), principal groupe de supporters des Bleus qui compte près de 2.500 adhérents.

"On additionne les surcoûts sans penser aux supporters", dit-il, accusant la Fifa d'exclure "les plus fidèles supporters au profit des plus aisés".



La Fédération des supporters anglais et gallois (FSA) a également dénoncé une "arnaque".

"On nous avait dit au début que les prix resteraient les mêmes, mais cette information potentielle (parue dans The Athletic, ndlr) n'est pas une surprise. A chaque jour son arnaque dans cette Coupe du monde", a réagi sur X l'organe de la FSA chargé des déplacements de supporters, les Free Lions.



La Fifa, qui n'a pas réagi dans l'immédiat, est déjà sévèrement critiquée en raison des prix élevés des billets pour les matches, ceux-ci pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars sur la plateforme officielle de revente.

Le sénateur démocrate Chuck Schumer, un élu de New York, a estimé que l'instance dirigeante du foot mondial, "qui s'apprête à gagner près de 11 milliards de dollars cet été avec la Coupe du monde", devrait "a minima faire en sorte que les résidents locaux puissent se rendre au stade sans se faire +dépouiller au tourniquet+".

La Fifa table en effet sur de tels revenus pour son cycle 2023-2026, qui inclut la première Coupe du monde à 48 pays, coorganisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.



La gouverneure démocrate de l'Etat de New York Kathy Hochul s'est-elle insurgée du prix "terriblement élevé", estimant que l'évènement devait être "aussi accessible et abordable que possible".

Son alter ego du New Jersey Mikie Sherrill, également démocrate, a elle prévenu que son Etat ne comptait pas faire payer aux contribuables le coût de transport des supporters. Contactée par l'AFP, la régie du New Jersey n'a pas répondu, après avoir assuré auprès de The Athletic qu'aucune décision définitive n'avait été prise.



D'après le média américain, le coût de mise en service du réseau de transport public lors des huit matches au stade s'élèvera à 48 millions de dollars, en raison des besoins de sécurité notamment.

Le ministère américain des Transports (FTA) a pourtant alloué au printemps 100 millions de dollars aux onze villes-hôtes du Mondial, selon la taille du stade et le nombre de matches disputés, pour améliorer leur réseau et réaliser des travaux d'infrastructures.



Le Massachusetts a reçu 8,7 millions de dollars et la région New York/New Jersey 10,4 millions de dollars, selon les médias locaux.

A Los Angeles, la régie locale LA Metro a reçu 9,6 millions de dollars. En mars, elle avait assuré que les prix habituels du trajet vers le SoFi stadium (3,50 dollars l'aller-retour) n'augmenteraient pas pour les huit matches de la Coupe du monde.