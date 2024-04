L'Indonésie veut confirmer si le tigre de Java existe toujours à l'état sauvage

L'Indonésie est à la recherche d'indices prouvant que le tigre de Java, une espèce considérée comme disparue, existe toujours à l'état sauvage, après la publication d'une nouvelle étude reliant l'ADN d'un poil analysé et le grand félin, a déclaré mardi un responsable gouvernemental.



Les tigres endémiques de Java et de Bali ont disparu respectivement dans les années 1980 et 1940, ne laissant dans l'archipel que des tigres de Sumatra.



Selon l'étude publiée par Cambridge University Press la semaine dernière, une équipe de scientifiques de l'Agence nationale indonésienne pour la recherche et l'innovation (BRIN) et de défenseurs de l'environnement ont découvert des traces génétiques du tigre de Java en analysant un poil trouvé près d'un village de l'ouest de Java en 2019.



"La question de savoir si le tigre de Java existe toujours à l'état sauvage doit être confirmée par d'autres études génétiques et de terrain", nuance la publication scientifique.

Suite à cette étude, le gouvernement indonésien a engagé et prévoit "plusieurs actions" après ses résultats, a déclaré à l'AFP Satyawan Pudyatmoko, responsable de la conservation au ministère de l'Environnement et des Forêts.



Ces mesures comprennent l'installation de pièges photographiques, l'invitation d'experts en génétique pour aider les autorités à mener des recherches et des tests supplémentaires, et la collecte de données dans les communautés locales, a-t-il ajouté.



S'il est "prouvé qu'il existe toujours, il deviendra certainement un animal protégé", a-t-il précisé. "Toutes les parties (...) ont l'obligation de participer à la préservation de leur population".



La publication scientifique indique qu'un résident local a signalé avoir vu un tigre de Java en 2019 dans une plantation située dans une forêt près de la ville de Sukabumi, dans la province de Java Ouest.

"D'après notre entretien approfondi avec Ripi Yanur Fajar, qui a vu le tigre, nous pensons que le poil provient d'un tigre de Java", peut-on lire dans le résumé de l'étude.



Le poil analysé a été prélevé sur une clôture sur laquelle le grand félin aurait sauté et des empreintes de pas ainsi que des marques de griffes ont également été trouvées, indique l'étude.

Le poil de tigre présente des similitudes avec les tigres de Sumatra et du Bengale, mais se distingue des autres sous-espèces de tigres, selon les chercheurs.



Les tigres de Sumatra, souvent chassés par les braconniers, sont considérés comme gravement menacés par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui estime qu'il en reste moins de 400 à l'état sauvage.