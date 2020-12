L'IRT et le RCA se partagent la pole position

Le Raja de Casablanca et l'Ittihad de Tanger occupent la tête du classement de la Botola Pro D1 "Inwi" au terme de la 4è journée disputée ce week-end, devançant le Wydad de Casablanca (WAC) qui a retrouvé le podium après sa large victoire face au Hassania d'Agadir. Dans le choc de la journée qui a opposé samedi la Renaissance de Berkane au Raja de Casablanca, il a fallu attendre la 65è minute de jeu pour voir le premier et l'unique but du côté rajaoui grâce à Soufiane Rahimi sur un coup franc dévié par le mur des Oranges, qui occupent la 6ème position, avec 7 unités. Suite à cette victoire, le club casablancais partage la tête du classement (10 pts) avec l'Ittihad de Tanger qui n'a pas pu battre le Moghreb de Tétouan dans le derby du Nord (1-1) d’autant qu'il a été réduit à dix en seconde période après l'expulsion d'Anass El Asbahi. De son côté, le WAC, qui avait concédé son premier revers lors de la 3ème journée, s'est racheté en s'imposant largement face au Hassania d'Agadir sur le score de 3 buts à 0. Un résultat qui a permis aux hommes de Faouzi Benzarti de revenir à la course au titre en occupant la troisième marche du podium (9 pts). Le nouveau promu, le Chabab de Mohammédia, qui a signé un début de saison très remarqué avec deux victoires consécutives, a concédé son deuxième match nul de suite face au Rapide Oued Zem, qui lui permet, d'occuper la quatrième position du classement avec 8 points. Pour le compte de la même journée, l'autre promu, le Moghreb de Fès, a confirmé ses bons résultats en renversant (2-1) le Difaâ d'El Jadida sur sa pelouse. Pour sa part, le derby tant attendu de la capitale, opposant les militaires de l'AS FAR (10è) au FUS de Rabat (8è), n'a pas tenu toutes ses promesses. Les deux clubs, qui aspirent à jouer un rôle pionnier cette saison, ont fait match nul (0-0). L'Olympic Safi, qui espérait rester parmi le peloton de tête, a été tenu en échec par le Youssoufia de Berrechid (0-0). Suite à ce nul, les Safiots portent leur actif à 7 points (7ème position), tandis que les Hrizis sont désormais onzièmes ex aequo avec la Renaissance Zemamra avec 3 unités. Pour le compte de la 5ème journée, les hommes de Jamal Sellami n'auront pas la tâche facile en recevant au Complexe sportif Mohammed V le Chabab, tandis que le WAC affrontera le MAS à Fès. Par ailleurs, l'IRT cherchera à continuer sur sa lancée en se déplaçant à Zemamra, vainqueur dimanche face au Mouloudia d’Oujda (2-1). Le match de clôture opposera la Renaissance de Berkane au Mouloudia d'Oujda.