L’IRT défait par la JSS

La Jeunesse sportive Soualem s’est imposée face à l’Ittihad de Tanger sur le score de 2 buts à 1, en match de la 8ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé dimanche au Complexe municipal de Berrechid.



Les buts de la JS Soualem ont été inscrits par Karim Lagrouch (56e) et Taoufik Razko (58e), tandis que Youssef Chaina a marqué pour l’équipe du Détroit (16e).

Suite à cette victoire, la JS Soualem occupe la 6ème place du classement avec 12 unités, exæquo avec son adversaire du jour.



Plus tôt dans la journée, la Renaissance Zemamra a battu le FUS Rabat par 3 buts à 1, en match disputé au stade Ahmed Chokri à Zemamra.



L’équipe rbatie a ouvert le score par l’entremise de Hanouri (6e), avant que les locaux ne recollent au score à la 13ème minute suite à une réalisation d’Azri. La RCAZ a doublé la mise par l’intermédiaire de Bahrou (37e) et scellé le sort de cette partie au temps additionnel (90+9) sur penalty transformé par El Bouchkali.