L'ICESCO appelle à mettre à profit les capacités des jeunes et des femmes dans le développement des systèmes de santé

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé, samedi, à tirer parti des capacités des jeunes et des femmes pour développer et consolider des systèmes de santé complets.



Dans un communiqué à l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril, l'ICESCO a réaffirmé son engagement à contribuer à développer l’infrastructure sanitaire, à promouvoir la recherche scientifique dans ce domaine et à trouver des solutions novatrices pour relever les défis sanitaires urgents dans le monde islamique, contribuer à la prévention des maladies et promouvoir l’équité en matière de santé, à travers des initiatives, programmes et projets basés sur les sciences et les technologies les plus récentes.



A cet égard, selon le communiqué, l'Organisation œuvre pour initier nombre de partenariats stratégiques visant à contribuer au développement des systèmes de santé dans ses Etats membres.



Le 26 mars dernier, elle a signé un accord avec l’Organisation Mondiale de la Santé pour coopérer dans les domaines de l’amélioration des systèmes de santé, du renforcement des capacités du personnel de santé, du soutien à l’adoption des technologies numériques et de l’échange d’expériences et de connaissances pour soutenir les efforts des pays du monde islamique en matière de préparation et de résilience face aux catastrophes naturelles et aux menaces à la santé des individus.



Elle a également lancé nombre de programmes visant à améliorer la gestion des ressources hydriques, notamment le programme pour l’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans des écoles rurales de plusieurs pays du monde islamique.



Célébrée cette année sous le thème "Notre santé, nos droits", la Journée mondiale de la santé vise à défendre le droit fondamental de tout le monde à bénéficier de soins de santé complets et équitables et attirer l’attention sur diverses questions sanitaires et mobiliser les efforts afin de renforcer les soins de santé.



C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les progrès accomplis dans le domaine de la santé aux niveaux régional et international en vue de construire un avenir meilleur pour les générations futures.