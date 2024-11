L'Espagne frappée par les pires inondations meurtrières depuis des décennies

L'Espagne a été frappée mardi soir et la nuit de mercredi par de graves inondations qui ont coûté la vie à au moins 95 personnes, notamment dans la région de Valence, alors que plusieurs personnes sont encore portées disparues.



Le dernier bilan provisoire fait état de 92 décès dans la seule région de Valence, la plus gravement touchée. Deux autres décès ont été recensés dans la région voisine de Castille-La Manche, ainsi qu'un troisième en Andalousie, selon les autorités.



Ce bilan, le plus lourd depuis les inondations ayant causé 300 morts en octobre 1973 dans le pays, "va s'alourdir car nous partons du principe qu'il y a de nombreuses personnes disparues", a averti mercredi soir le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres.

Les fortes précipitations, par endroits sans précédent, ont plongé de nombreuses localités dans le chaos.



Malgré les prévisions de ces fortes pluies mardi, qui ont conduit l'Agence nationale de météorologie (Aemet) à émettre une alerte rouge, les intempéries ont été si soudaines et violentes que de nombreux habitants n'ont pas pu se mettre à l'abri.

Un millier de militaires, appuyés par des hélicoptères, ont été déployés dans la zone aux côtés de 1.500 membres des forces de l’ordre pour soutenir les services de secours.



La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi et que les événements sportifs étaient annulés. Plusieurs vols, à l'arrivée ou au départ de l’aéroport de Valence (situé à l'est du pays), ont été déroutés ou annulés, selon l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena.



L'opérateur national des infrastructures ferroviaires, Adif, a également suspendu les trains à grande vitesse entre Madrid et Valence. La reprise du trafic sur cette ligne n'est pas attendue avant "quatre jours", a-t-il précisé.



Chaque automne, la région de Valence et, plus largement, la côte méditerranéenne espagnole subissent le phénomène de la "gota fría" (la "goutte froide") : une dépression isolée en haute altitude provoquant des pluies soudaines et particulièrement violentes, parfois sur plusieurs jours.



Les scientifiques ne cessent d'alerter sur la fréquence, la durée et l'intensité accrues des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et les tempêtes, dues au changement climatique.