Coopération fiscale : Le Conseil des ministres saoudien approuve un mémorandum d'entente signé avec le Maroc

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi à Djeddah sous la présidence de SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres, a approuvé un mémorandum d'entente signé entre le Maroc et l'Arabie Saoudite dans le domaine de la coopération fiscale.



L'accord, paraphé par le gouverneur adjoint de l'Autorité saoudienne de la zakat, des impôts et des douanes, Abdullah Al-Fantoukh, et le directeur des ressources et des audits à la Direction générale des impôts, Mohamed Sbaï, a pour objectif le partage des expertises en matière d'administration fiscale entre les deux pays.



Signé lors de la Conférence sur la zakat, les impôts et les douanes, tenue à Riyad en décembre dernier, ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations et de la coopération entre les Royaumes d’Arabie Saoudite et du Maroc.