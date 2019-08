L’Egypte n’est pas le pays qui compte le plus de pyramides

Ce sont les plus connues, les plus riches en découvertes et elles émerveillent chaque année des milliers de visiteurs... pourtant, les pyramides égyptiennes ne sont pas les plus nombreuses !

Avec un total de 138 pyramides, l'Egypte est en effet devancée par le Soudan qui en dénombre pas moins de 220. Des édifices moins connus, mais non moins impressionnants.

Bâties durant l'empire de la civilisation Koush, les pyramides nubiennes sont elles aussi des tombeaux funéraires érigés en l'honneur des rois et des reines de Nubie.

Les pyramides du Soudan sont plus petites et pointues, et sont restées dans un remarquable état de conservation depuis plus de 10 siècles. Par ailleurs, celles de Méoré sont les mieux conservées. Elles ont été inscrites en 2011 au patrimoine mondial de l'Unesco.

On recense également des pyramides en Australie, au Mexique, en Indonésie, en Italie, en Chine ainsi qu'en Amazonie notamment. Mais la liste est encore longue... de quoi ouvrir très largement les horizons des amateurs d'égyptologie !