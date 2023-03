L'Australien Blake Johnston bat le record de la plus longue session de surf

L'Australien Blake Johnston a battu vendredi le record du monde de la plus longue session de surf en enchaînant les vagues pendant plus de 30 heures au large d'une plage de Sydney.



L'ancien pro de 40 ans a fondu en larmes après avoir effacé le précédent record de 30 heures et 11 minutes détenu par le Sud-Africain Josh Elsin, bravant les bancs de méduses et l'océan nocturne au cours de son exploit.



Le temps de savourer un casse-croûte et de remercier les centaines de personnes venues le soutenir depuis la plage de Cronulla, le surfeur est reparti à l'eau, les 40 heures dans le viseur.



"J'ai encore du boulot. J'ai dit 40, donc je vais y aller et tout donner", a-t-il eu le temps de dire aux journalistes, reconnaissant être "un peu cramé".



Blake Johnston poursuivait le record avec l'objectif de récolter 400.000 dollars australiens (252.000 euros) en faveur, notamment, de la prévention autour du suicide et de la santé mentale chez les jeunes, lui dont le père s'est suicidé il y a dix ans.



Le surfeur a "catché" environ 500 vagues depuis le début de sa session à l'aube jeudi matin, certaines en pleine nuit à la lumière de projecteurs.

Selon son frère Ben, le quadragénaire s'est préparé à l'éventualité d'une attaque de requin, sans être inquiet.



"J'ai surfé à deux heures du matin avec lui et les lumières se sont éteintes, donc c'était le noir complet", a-t-il raconté au diffuseur national ABC, ajoutant qu'il y avait "un paquet de méduses" dans l'eau.



Ce n'est pas la première fois que Blake Johnston se lance dans un marathon d'endurance: en 2020, il a couru 100 kilomètres le long de la côte sud accidentée de Sydney, abattant la majeure partie de la distance pieds nus.