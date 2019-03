L'Argentine de Messi défaite par le Vénézuela

Ce devait être une fête mais le Venezuela a gâché le retour après huit mois d'absence de Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine (3-1), vendredi, en match amical.

La 'Vinotinto', 32e nation Fifa, s'est montrée impitoyable face à une équipe de l'Albiceleste complètement dépassée: Salomon Rondo (5e), Jhon Murillo (44e) et Josef Martinez (75e) ont ainsi coulé les coéquipiers de Lionel Messi, balbutiants malgré le but de Lautaro Martinez (59e).

La 129e sélection de Messi a tourné court. La dernière fois qu'il avait porté le maillot de l'Albiceleste, c'était à l'occasion d'une défaite face à l'équipe de France (4-3), en huitièmes de finale de la Coupe du monde. 'Leo' a donc repris comme il avait terminé, en perdant sans gloire.

Cette fois, la déconvenue a peut-être moins d'importance pour le quintuple Ballon d'Or. Car cette fin d'exil avait un objectif: préparer au mieux la Copa America. Avec pour objectif à terme de la remporter.

A 31 ans, "La Pulga" court en effet après un premier trophée avec la sélection, lui qui a tout gagné en club. Après neuf Liga, quatre Ligue des champions et trois Coupes du monde des clubs, Messi veut soulever le prochain tournoi continental.

A l'approche de la Copa America, du 14 juin au 7 juillet au Brésil, l'attaquant du Barça a donc choisi de retenter le coup, pour ne pas rester sur ses trois échecs en finale dans cette compétition, dont les frustrantes deux dernières éditions, en 2015 puis 2016, où l'Albiceleste avait craqué aux tirs au but face au Chili.