L’Algérie bute en Gambie

Mohamed Salah a fêté son retour avec l'Egypte par un doublé et une large victoire contre le Niger (6-0), samedi lors de la 2e journée des qualifications pour la CAN-2019 qui a aussi vu l'Algérie buter sur la Gambie (1-1).

Après quelques bisbilles avec sa Fédération, le Pharaon de Liverpool veut revivre à l'instar de son équipe, décevante lors du Mondial: s'il a raté deux penalties, il a également distribué trois passes décisives. Ce succès permet aux Egyptiens de prendre la tête du groupe J.

L'Algérie a aussi beaucoup à se faire pardonner après avoir raté le train pour la Russie. Les Fennecs du nouveau sélectionneur Djamel Belmadi ont toutefois été tenus en échec en Gambie, malgré l'ouverture du score par Baghdad Bounedjah.

Ils restent premiers du groupe D, mais le Bénin, qui devait jouer au Togo dimanche, peut les dépasser en cas de victoire.

Le Gabon, organisateur de la CAN-2017, a déçu de son côté avec un nul face au Burundi (1-1), malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang, et reste 3e du groupe C.

Le Nigeria s'est lui amusé aux Seychelles (3-0) pour empocher ses premiers points dans le groupe E. Il reste cependant derrière l'Afrique du Sud et la Libye (4 pts chacune) qui se sont neutralisées (0-0).

Pour le moment, une seule sélection a réussi à empocher six points sur six: la Mauritanie, entraînée par Corentin Martins, a fait tomber le Burkina Faso (2-0) pour prendre le large dans le groupe I.

En clôture de la soirée, dans le groupe B, le Maroc s'est défait facilement du Malawi (3-0).

A noter que les vainqueurs et deuxièmes de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale, sauf dans le groupe B où le Cameroun, pays hôte de la CAN-2019, est qualifié d'office et sera accompagné par la mieux classée des autres équipes.